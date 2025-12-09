David Rossi anche i Ris puntano sull' omicidio

«Riaprite le indagini su David Rossi, è stato aggredito, tenuto per i polsi e lasciato cadere». Dopo la perizia scientifica che conferma l'incompatibilità al 95% con l'ipotesi del suicidio, nuovi elementi a disposizione della commissione parlamentare d'inchiesta contribuiscono a riscrivere la dinamica della strana morte del manager Mps, volato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013 mentre l'istituto senese era nel pieno della bufera economico-giudiziaria. Anche il Ris, dopo la video perizia del 2022 che sosteneva, su mandato parlamentare, la tesi della caduta volontaria «con gesto anticonservativo, mollando la sbarra della finestra a cui era appeso», hanno deciso di sposare la tesi dell'omicidio, sostenuta dalla simulazione digitale effettuata con la versione 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

