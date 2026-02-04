Carabinieri indagano su Peppe Ottaviano | cerca i colpevoli dei Ris che lo hanno ucciso

A pochi metri da piazza Matteotti, nel cuore del quartiere di Santa Croce, i carabinieri stanno lavorando per trovare i responsabili dell’omicidio di Peppe Ottaviano. Gli investigatori stanno passando al setaccio le prove raccolte sul luogo dell’agguato, dove il corpo dell’uomo è stato trovato poco dopo l’intervento dei Ris. La scena è ancora sotto shock, e le forze dell’ordine cercano di fare luce su quanto accaduto.

**Lead – ** A pochi metri da piazza Matteotti, nel cuore del quartiere di Santa Croce, il silenzio si è interrotto. Oggi, 4 febbraio 2026, le autorità hanno riaperto l'indagine sull'omicidio di Peppe Ottaviano, un uomo che fu trovato morto in via Manenti, a Messina, il 28 gennaio scorso. La Procura della di Ragusa, in collaborazione con il reparto scientifico dei Carabinieri, sta cercando ora "i fiancheggiatori" dell'omicida. Il nome che emerge come ipotesi principale è quello di Gianni Agosta, 43 anni, ormai in carcere con l'accusa di omicidio.

