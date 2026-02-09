Olimpiadi 2026 | orari tv e streaming della combinata a squadre maschile di sci alpino

Questa mattina gli italiani hanno seguito con attenzione la prima gara di sci alpino ai Giochi di Milano-Cortina. La combinata a squadre maschile ha visto gli atleti scendere in pista, con i telecronisti pronti a commentare ogni discesa. La diretta tv e lo streaming sono stati disponibili fin dalle prime ore, permettendo a tutti di non perdere neanche un momento della competizione. Gli sportivi italiani sperano in una buona prestazione della squadra, mentre i primi risultati stanno già arrivando.

Le competizioni di sci alpino ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 si arricchiscono di un debutto storico: il **Team Combined maschile** rappresenta una novità nel programma olimpico. Con la prima prova prevista alle 10:30 e la seconda alle 14:00, questa disciplina introdotta di recente sostituisce la tradizionale combinata alpina, portando un format innovativo basato sulla collaborazione tra due atleti per ogni squadra. Il ritorno in pista di questa disciplina si presenta come un momento di grande attesa, con l'Italia che si prepara a competere con quattro coppie in quella che si prospetta una sfida entusiasmante.

