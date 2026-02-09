LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | si avvicina il momento dello slalom Niente da perdere per l’Italia

La combinata maschile alle Olimpiadi entra nel vivo. Dopo la prima manche, gli atleti sono pronti a scendere di nuovo in pista per lo slalom decisivo. L’Italia non ha nulla da perdere e punta tutto sulla seconda manche per migliorare la posizione. La tensione cresce mentre i primi concorrenti si preparano a scendere, con l’attenzione che si concentra sulla startlist appena pubblicata.

13.40 La startlist della seconda manche: 1 2 CZE – Czechia 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 1:55.68 3.88 20 5440 151425 MULLER Marek 2004 -471 2 21 NOR – Norway 2 422851 SELLAEG Simen 2003 1:54.72 2.92 19 -96 422507 HAUGAN Timon 1996 41 3 4 FRA – France 2 194167 MUZATON Maxence 1990 1:54.31 2.51 18 1024 6190543 RASSAT Paco 1998 61 4 5 FRA – France 3 6190179 ALPHAND Nils 1996 1:54.29 2.49 17 1420 6190558 AMIEZ Steven 1998 1519 5 17 USA – United States of America 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 1:53.99 2.19 16 2857 6532084 RADAMUS River 1998 -431 6 20 NOR – Norway 1 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 1:53.

