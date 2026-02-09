LIVE Sci alpino Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA | iniziato uno slalom imprevedibile

Questa mattina alle Olimpiadi è iniziato lo slalom della combinata maschile. In pista c’è il ceco Muller, che sta affrontando la prova in modo deciso. La gara è imprevedibile e ogni secondo conta. I primi atleti sono già in azione, tutti pronti a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Iniziato lo slalom della combinata maschile. In pista il ceco Muller. 13.56 Il primo a partire sarà il ceco Marek Muller (+3.88). Poi si entrerà subito nel vivo con specialisti di classe come Haugan, Rassat e McGrath. 13.54 Sarà uno slalom rapido, con solo 20 partecipanti. L'unica uscita nel corso della discesa è stata quella di Florian Schieder. 13.51 Possibile rimonta prepotente da parte del finlandese Eduard Hallberg. Parte con un distacco di 1.71 dalla vetta, ma la pista sembra perfetta per esaltarlo. 13.48 Attenzione a Manuel Feller. E' vero che parte con 1.

