Sci alpino combinata a squadre femminile | ufficiali le quattro coppie italiane

Le squadre italiane sono pronte per la combinata a squadre femminile di sci alpino. Dopo le ultime prove sulla pista Olympia delle Tofane, lo staff ha scelto le quattro coppie che scenderanno in campo martedì 10 febbraio. Le atlete sono state testate e ora si preparano per la gara ufficiale, che si svolgerà tra pochi giorni.

Definite le formazioni azzurre per la combinata a squadre femminile: dopo l’ultima prova cronometrata sulla Olympia delle Tofane, lo staff tecnico ha annunciato le quattro coppie che gareggeranno martedì 10 febbraio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Alla prova hanno preso parte undici atlete e, al termine delle valutazioni tecniche, sono state definite le formazioni che scenderanno in pista martedì 10 febbraio.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Olympia Tofane Sci alpino femminile alle Olimpiadi 2026: orari tv e streaming della combinata a squadre Venerdì si tiene la combinata a squadre femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sci alpino, definite le coppie dell’Italia per la combinata maschile. Vinatzer con un medagliato olimpico Questa mattina sono state annunciate le coppie italiane per la combinata maschile di sci alpino in programma lunedì 9 febbraio a Milano Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olympia Tofane Argomenti discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, lunedì 9 febbraio; A che ora partono Vinatzer e Sala nello slalom della combinata a squadre?; Cos’è la combinata a squadre di sci alpino? Come funziona la neonata gara che assegna medaglie alle Olimpiadi; Le scelte delle nazioni top per la combinata a squadre: Franzoni con Vinatzer, Casse-Saccardi e... LIVE Sci Alpino combinata a squadre maschile: von Allmen/Nef oro. Male Vinatzer, azzurri settimiDopo il primo posto di Franzoni nella discesa, Vinatzer non riesce a fare la differenza. Primi gli austriaci, argento a pari merito per Kriechmayr/Feller e Odermatt/Meillard ... gazzetta.it LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude VinatzerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Da dimenticare la prova di Yule: 12° a 1.95, 18° tempo di manche. Resta solo Alex Vinatzer (-0.42). oasport.it Giornata intensa a #MilanoCortina2026 Sci alpino, freestyle, pattinaggio di velocità e figura, salto con gli sci, curling, hockey e slittino: gli azzurri sono impegnati su tutti i fronti, tra finali, semifinali e prove decisive. facebook Giornata intensa a #MilanoCortina2026 Sci alpino, freestyle, pattinaggio di velocità e figura, salto con gli sci, curling, hockey e slittino: gli azzurri sono impegnati su tutti i fronti, tra finali, semifinali e prove decisive. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.