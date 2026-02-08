Questa mattina sono state annunciate le coppie italiane per la combinata maschile di sci alpino in programma lunedì 9 febbraio a Milano Cortina 2026. Tra i nomi c’è Vinatzer, che si alleerà con un medagliato olimpico, in vista di una gara che promette battaglia e grande attenzione. Dopo le discese libere del primo fine settimana, gli atleti si preparano a scendere in pista per ottenere un risultato importante.

Lasciate alle spalle le discese libere che hanno animato il primo fine settimana delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il programma dello sci alpino proseguirà lunedì 9 febbraio con la combinata a squadre maschile. Si tratta di una neonata competizione, vista soltanto una volta (lo scorso anno ai Mondiali di Saalbach, dove la Svizzera firmò una tripletta) e che assegnerà le medaglie ai Giochi per la prima volta nella storia, subentrando alla combinata individuale e al team event. Si gareggia a coppie: un atleta si cimenta in discesa libera (ore 10.30) e l’altro si impegna in slalom (ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, definite le coppie dell’Italia per la combinata maschile. Vinatzer con un medagliato olimpico

Nella discesa libera di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, Nicol Delago ha assicurato il suo posto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, confermando la sua posizione tra le quattro atlete italiane di discesa.

