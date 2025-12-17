Il festival itinerante N&B Mareterra fa tappa anche a Fasano

Il festival itinerante N&B Mareterra approda a Fasano, offrendo tre serate gratuite dedicate ai 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Diretto da Gilberto Scordari e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia, l’evento celebra la musica e la storia attraverso concerti che uniscono tradizione e innovazione, rendendo omaggio a uno dei più grandi compositori del Rinascimento.

FASANO - Il festival itinerante N&B Mareterra diretto da Gilberto Scordari e sostenuto dal ministero della Cultura e dalla Regione Puglia chiude il 2025 con un trittico di concerti a ingresso libero dedicati ai 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594), uno dei.

