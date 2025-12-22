Schlager Juve i bianconeri vogliono fare sul serio | possibile blitz già a gennaio per anticipare la concorrenza! Il piano della Vecchia Signora

Schlager Juve, i bianconeri puntano il mediano in scadenza: non si esclude un affondo già nel mercato di gennaio per battere la concorrenza. Le grandi manovre per rafforzare e completare la linea mediana della Juventus non si fermano alle sole suggestioni italiane, ma varcano i confini nazionali alla ricerca di occasioni di qualità assoluta. Lo sguardo della dirigenza bianconera, guidata in questa delicata fase di mercato dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, si è posato con estrema decisione su un profilo di spessore internazionale. Secondo quanto riferito con certezza dalla redazione di Sky Sport, è stato ufficialmente confermato il grande interesse della Vecchia Signora per Xaver Schlager. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Schlager Juve, i bianconeri vogliono fare sul serio: possibile blitz già a gennaio per anticipare la concorrenza! Il piano della Vecchia Signora Leggi anche: Saelemaekers Juve, i bianconeri avevano fatto sul serio per l’esterno della Juve! Ecco cosa aveva frenato la trattativa: spunta un retroscena sul possibile scambio con quel giocatore Leggi anche: Lookman Atalanta, addio a gennaio? Questo club è pronto a fare sul serio. I dettagli della possibile proposta per il nigeriano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Juventus cerca un centrocampista a gennaio, da Hojbjerg a Frattesi e Schlager: gli obiettivi bianconeri e l'incrocio con Locatelli e Thuram; Calciomercato: il Milan chiude Fullkrug, Napoli su Mainoo, Juventus vuole un regista, l'Inter piomba su Norton-Cuffy; Calciomercato, il Milan chiude Fullkrug, Napoli su Mainoo, Juventus vuole un regista, l'Inter piomba su Norton-Cuffy; Juve, giorni caldi per il rinnovo di Yildiz: il padre-agente sono in città. Juventus, piace Frattesi per il centrocampo. Idea Schlager per giugno - Un giocatore che piace ai bianconeri e a Luciano Spalletti è Davide Frattesi che quest'anno sta trovando meno spazio all'Inter. sport.sky.it

