Schianto in moto | nulla da fare per un 38enne di Formia dopo lo schianto in provincia di Isernia

Un uomo di 38 anni di Formia ha perso la vita dopo un incidente in moto avvenuto domenica nel territorio di Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia. L’uomo viaggiava sulla Statale 17 quando, per cause ancora da chiarire, ha avuto un grave scontro con un altro veicolo. L’urto è stato violento, e il motociclista è stato immediatamente trasportato in ospedale, ma non ce l’ha fatta. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e le indagini dei carabinieri.

Un tratto di strada, un urto improvviso e poi la corsa in ospedale. Un motociclista di 38 anni, originario di Formia, è morto dopo un grave incidente avvenuto domenica 8 febbraio lungo la Statale 17, nel territorio di Pettoranello del Molise (provincia di Isernia). La prima ricostruzione: perdita di controllo e doppio impatto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo l'arteria molisana quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La moto sarebbe finita prima contro il guard rail e poi contro un'autovettura sopraggiungente in quel momento.

