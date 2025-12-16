Schianto moto-tir Antonio muore dopo 4 giorni di agonia Il lavoro da Oss e il dolore dei colleghi | Era straordinario

Antonio Luongo, 27 anni di Napoli residente a Merano, è deceduto dopo quattro giorni di agonia a seguito di un grave incidente stradale avvenuto l'11 dicembre. La sua morte ha suscitato dolore e commozione tra colleghi e amici, che ricordano con affetto la sua straordinaria personalità e il suo impegno come Operatore Socio Sanitario.

Non ce l'ha fatta Antonio Luongo, il 27enne originario di Napoli e residente a Merano (in provincia di Trento) coinvolto in un gravissimo incidente stradale a bordo della sua moto lo scorso 11 dicembre. Il giovane è morto nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, dopo quattro giorni di agonia. Today.it Spaventoso INCIDENTE in moto a 150kmh NON GUARDARE se ti impressioni Video Spaventoso INCIDENTE in moto a 150kmh NON GUARDARE se ti impressioni Video Spaventoso INCIDENTE in moto a 150kmh NON GUARDARE se ti impressioni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morto a quattro giorni dal violento schianto in moto: addio al 27enne Antonio Luongo - E' morto a quattro giorni dall'incidente Antonio Luongo il 27enne motociclista che era rimasto coinvolto in uno schianto giovedì pomeriggio. ildolomiti.it

Troppo gravi le lesioni: Antonio muore a quattro giorni dallo schianto in moto, aveva 27 anni - MERANO (BZ) – La comunità è scossa dalla notizia della morte di Antonio Luongo, il 27enne coinvolto in un grave incidente motociclistico avvenuto nel pomeriggio di giovedì. nordest24.it

Santarcangelo, schianto tra auto e moto, muore una 18enne mentre andava a scuola - facebook.com facebook

Rimini, schianto tra auto e moto: muore una 18enne, stava andando a scuola. L'amica in prognosi riservata x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.