La giacca destrutturata, un classico nato negli anni Ottanta grazie a Giorgio Armani, torna sulle passerelle e conquista ancora i fashion lover. Dopo decenni, questo capo rimane un simbolo di stile e innovazione, dimostrando come alcune scelte stilistiche possano attraversare le mode e rimanere sempre attuali.

C i sono capi destinati a rimanere per sempre nella storia della moda. Alcuni di loro, la storia l’hanno scritta: è il caso dell’iconica giacca destrutturata da donna, una delle più grandi intuizioni di Armani che ha contribuito a consacrarlo col nome di Re Giorgio. Come abbinare la giacca in tweed e renderla subito meno formale X Leggi anche › Adieu bon ton. La giacca in tweed torna di moda nel 2026, ma non si indossa più come prima Priva di costrizioni e dal taglio morbido, la giacca di Armani non ha soltanto segnato un’epoca – quella degli anni Ottanta – ma si è fatta portavoce di una nuova idea di empowerment femminile, libera dalle rigidità del passato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Portata al successo dallo stilista negli anni Ottanta, la giacca destrutturata è ancora protagonista alle sfilate

