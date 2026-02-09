Assalto a due furgoni portavalori sulla Brindisi-Lecce | superstrada bloccata

Questa mattina sulla strada tra Brindisi e Lecce, due furgoni portavalori sono stati assaltati. I ladri hanno bloccato la superstrada all’altezza di Tuturano e hanno tentato di rubare il denaro trasportato. La polizia ora indaga sui dettagli dell’episodio.

L'episodio si è consumato questa mattina, 9 febbraio, all'altezza di Tuturano: sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco BRINDISI - Assalto a due furgoni portavalori nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sulla statale che collega Brindisi a Lecce, all'altezza di Tuturano. Il traffico è completamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia, dal chilometro 8,300 al 12,800 nell'agro di San Pietro Vernotico. Le notizie sono ancora frammentarie, ma da quanto appreso in prima battuta, una banda avrebbe assaltato due mezzi dell'Istituto Battistolli che viaggiavano in direzione Lecce.

