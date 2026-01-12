In un incontro equilibrato tra Inter e Napoli, McTominay ha contribuito con una doppietta, mantenendo vive le speranze di successo per entrambe le squadre. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia aperte le possibilità di classifica, evidenziando l’importanza di ogni punto nel campionato. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due contendenti e il valore di una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.

La doppietta di McTominay salva il campionato ed evita al Napoli una sconfitta che non sarebbe stata meritata e che non avrebbe reso giustizio alla sfida di San Siro. Un match intenso, forse non entusiasmante per ritmo ma che ha contenuto tutto il meglio che le due candidate allo scudetto possono dare in questo momento. A sorpresa, viste le condizioni di partenza, ne ha avuto di più il Napoli che esce rinfrancato da una partita in cui rischiava di giocarsi tutto. Rovesciando l’inquadratura, deve riflettere Chivu sul perché la sua Inter non riesca mai ad avere il colpo del ko nei confronti di alto livello. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - McTominay salva il campionato: Inter e Napoli, pari e rimpianti

