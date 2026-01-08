L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Parma, con il risultato di 0-2. La partita, disputata il 7 gennaio, ha evidenziato la maturità della squadra, come sottolineato da Chivu. Federico Dimarco e Marcus Thuram sono stati i protagonisti del match, contribuendo al successo nerazzurro in un turno infrasettimanale che ha rafforzato la posizione del team in campionato.

Il turno infrasettimanale è stato estremamente positivo per l’Inter. Nella serata di oggi 7 gennaio, infatti, i nerazzurri sono riusciti a battere con un netto 0-2 il Parma, nel segno di Federico Dimarco e Marcus Thuram. Un successo fondamentale sotto ogni punto di vista, se si considera che il Napoli nel pomeriggio ha pareggiato 2-2 con il Verona. La Beneamata si è confermata al primo posto in classifica, attendendo il Milan impegnato nel posticipo di domani con il Genoa. Al termine del match, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn: “Siamo maturi, abbiamo voglia di essere dominanti, di saper cosa vogliono fare gli avversari, oggi attaccavamo un blocco basso. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Parma-Inter 0-2, Chivu: “Oggi siamo stati maturi”

Leggi anche: Inter Fiorentina, Chivu: “Oggi non semplice, siamo stati bravi. Bisseck può fare il centrale”

Leggi anche: Parma Inter Chivu nel post partita: “I ragazzi sono stati eccezionali”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Parma-Inter, stats e curiosità: guida alla sfida; Parma-Inter: convocati e probabili formazioni; Parma-Inter, analisi e pronostico degli esperti di Bet Club; Probabili Formazioni Parma-Inter Milan: Analisi Match, Assenze, Dove Vederla in TV, Quote e Pronostico.

Parma – Inter 0-2, cronaca e highlights: è la legge degli ex, Dimarco punisce i Ducali! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: Dimarco e Thuram segnano le reti che chiudono il match in favore dei nerazzurri! generationsport.it