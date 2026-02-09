Moviola Sassuolo Inter c’era fuorigioco di Thuram prima del gol di Bisseck? Dubbi sul var il giudizio dei giornali

La partita tra Sassuolo e Inter si è chiusa con un netto 0-5, ma non sono passate inosservate alcune decisioni arbitrali. I giornali si concentrano su un possibile fuorigioco di Thuram prima del gol di Bisseck e mettono in discussione l’operato di Chiffi al VAR. La vicenda ha acceso il dibattito tra commentatori e tifosi, con opinioni divise sulla correttezza delle scelte dell’arbitro.

Moviola Sassuolo Inter: dubbi sul corner dello 0-1? Lauriente tradito dal fuorigioco e rosso a Matic. Il giudizio

Durante la partita tra Sassuolo e Inter, sono emersi alcuni dubbi sulla decisione dell’arbitro Chiffi, in particolare sul corner che ha portato allo 0-1.

Moviola Cagliari Verona: l’espulsione di Sarr, il VAR sul gol di Kilicsoy. Gli episodi dubbi del match, il giudizio sull’operato di Bonacina

La partita tra Cagliari e Verona si è conclusa con molte polemiche, soprattutto per alcune decisioni arbitrali.

Argomenti discussi: Sassuolo-Inter, moviola: fuorigioco di Thuram prima del gol di Bisseck? Restano i dubbi; Moviola Sassuolo-Inter: perché è stato annullato il goal segnato da Thorstvedt e perché Matic è stato espulso; Perché il gol dell'1-0 in Sassuolo-Inter andava annullato: la moviola; La moviola di Sassuolo-Inter: quanti dubbi sul gol di Bisseck.

moviola sassuolo inter cPerché il gol dell'1-0 in Sassuolo-Inter andava annullato: la moviolaOk lo 0-2: Thuram è tenuto in gioco da Walukiewicz sul passaggio di Dimarco. Proteste sul gol di Akanji: Muric si lamenta per un presunto fallo ai suoi danni in uscita, ma è lui che sbatte sul ... corrieredellosport.it

moviola sassuolo inter cSassuolo-Inter, moviola: dubbi su gol Bisseck e rete annullata a Thorsvedt, cosa rischia MaticLa prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi al Maipei Stadium per Sassuolo-Inter nella ventiquattresima giornata di serie A analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it

