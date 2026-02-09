Moviola Sassuolo Inter polemiche sulla direzione di Chiffi | nell’occhio del ciclone il gol di Bisseck

La partita tra Sassuolo e Inter si è accesa subito con polemiche sull’arbitraggio di Chiffi. Al centro della discussione c’è il gol di Bisseck, che molti considerano dubbio. Il Var non è intervenuto, e questo ha scatenato le proteste dei nerazzurri. La decisione dell’arbitro ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando molte domande sulla regolarità di quella rete.

Inter News 24 Moviola Sassuolo Inter, polemiche sulla direzione arbitrale di Chiffi: ecco perché il Var non poteva intervenire sul gol di Bisseck. La roboante vittoria dell’ Inter di Cristian Chivu al Mapei Stadium porta con sé alcuni strascichi polemici legati alla direzione di gara di Daniele Chiffi. Nonostante il risultato finale di 0-5 non lasci spazio a recriminazioni sul punteggio, la moviola dei principali quotidiani sportivi si sofferma su un episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della sfida, evidenziando un limite strutturale dell’attuale protocollo tecnologico. Moviola Sassuolo Inter, il “buco” nel regolamento sul gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

