Bimbo investito mentre va a scuola | è in prognosi riservata indagini in corso l' ira del comitato di quartiere

9 dic 2025

Si trova in prognosi riservata all'ospedale Gaslini, il bambino di 12 anni investito stamattina in via Archimede, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.Il bimbo secondo le prime ricostruzioni stava attraversando la strada nei pressi della scuola quando è stato travolto da un'ambulanza partita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

