Accoltellamento a Chiaia | 18enne in rianimazione all’ospedale san Paolo Napoli indagini in corso
ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione in strada nel cuore di Napoli. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Bisignano, nel quartiere Chiaia a Napoli. L’episodio si è verificato mentre il giovane si trovava con alcuni amici: alcuni sconosciuti, arrivati in scooter, si sarebbero avvicinati e lo avrebbero colpito con due fendenti, uno all’addome sinistro e uno al fianco sinistro. Corsa in ospedale e ricovero in rianimazione. Il 18enne, incensurato e residente nel quartiere San Lorenzo Vicaria, nel centro storico partenopeo, è stato soccorso immediatamente. Il personale del 118 lo ha trasferito d’urgenza all’ Ospedale San Paolo nel quartiere di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Accoltellato un 18enne a Chiaia: è in rianimazione all’ospedale San Paolo di Napoli
Leggi anche: Napoli, 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: è ricoverato in rianimazione
Accoltellato un 18enne a Chiaia: è in rianimazione all’ospedale San Paolo di Napoli - Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Bisignano, nel quartiere Chiaia di Napoli: il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale San Paolo ed ora è in rianimazione. fanpage.it
Napoli, 18enne ferito con due coltellate a Chiaia: è ricoverato in rianimazione - Poco prima un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria era stato colpito con due fendenti di arma da punta ... msn.com
Due coltellate a fianco e ventre: 18enne in rianimazione - Il giovane sarebbe stato aggredito in piena notte da sconosciuti in sella a uno scooter in via Bisignano, ... napolitoday.it
Accoltellamento nella notte a Chiaia, 18enne ricoverato in rianimazione #27dicembre #notizie #napoli #cronaca x.com
18enne ferito con due coltellate a Chiaia: è ricoverato in rianimazione - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.