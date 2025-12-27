Accoltellamento a Chiaia | 18enne in rianimazione all’ospedale san Paolo Napoli indagini in corso

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione in strada nel cuore di Napoli. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Bisignano, nel quartiere Chiaia a Napoli. L’episodio si è verificato mentre il giovane si trovava con alcuni amici: alcuni sconosciuti, arrivati in scooter, si sarebbero avvicinati e lo avrebbero colpito con due fendenti, uno all’addome sinistro e uno al fianco sinistro. Corsa in ospedale e ricovero in rianimazione. Il 18enne, incensurato e residente nel quartiere San Lorenzo Vicaria, nel centro storico partenopeo, è stato soccorso immediatamente. Il personale del 118 lo ha trasferito d’urgenza all’ Ospedale San Paolo nel quartiere di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

