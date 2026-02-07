Milano Rogoredo | muore il trentenne ferito nella sparatoria con la polizia Indagini in corso

Questa mattina a Milano, nel quartiere di Rogoredo, si è consumata un’altra tragedia. Il trentenne cinese ferito durante la sparatoria con la polizia il primo febbraio è deceduto, sette giorni dopo l’incidente. Le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire cosa sia successo e perché si sia arrivati allo scontro a fuoco.

La sparatoria avvenuta il primo febbraio nel quartiere Rogoredo di Milano ha avuto un esito tragico: è morto oggi, 7 febbraio 2026, il trentenne di nazionalità cinese che era stato gravemente ferito durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l’arma di servizio, scatenando una sequenza di eventi che ha portato a un pericoloso conflitto a fuoco in piena zona residenziale. La sua morte, avvenuta presso l’ospedale Niguarda dove era ricoverato in condizioni disperate, solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza pubblica e sulla crescente complessità dei fenomeni criminali nelle aree urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu

