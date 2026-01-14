Pronto soccorso di Cona tempi di attesa infiniti Fratelli d' Italia porta il caso in Regione
Il pronto soccorso di Cona ha registrato tempi di attesa molto lunghi, una situazione che Fratelli d’Italia ha segnalato e portato all’attenzione della Regione. Da mesi, l’associazione denuncia le criticità di questa struttura, evidenziando la necessità di interventi per migliorare i servizi e ridurre i tempi di attesa per i pazienti.
"La situazione del pronto soccorso dell’ospedale di Cona è sotto gli occhi di tutti da tempo. È bene che finalmente anche altri se ne accorgano, ma questo è un problema che Fratelli d’Italia denuncia da mesi e che abbiamo portato formalmente sui banchi della Regione". Così Fausto Gianella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
