Sassari sequestrata e torturata dal fidanzato per 10 giorni | costretta a mangiare cibo dal pavimento

Da notizieaudaci.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di Sassari è stata sequestrata e torturata dal suo fidanzato per dieci giorni. L’uomo l’ha tenuta prigioniera in casa, costringendola a mangiare cibo dal pavimento e a vivere tra continue minacce e violenze. La vittima è riuscita a scappare e ora si trova in ospedale, mentre gli investigatori stanno approfondendo il caso.

Cosa è successo a Sassari? Il sequestro della fidanzata durato dieci giorni. Un appartamento trasformato in una prigione domestica, un fidanzato diventato aguzzino, una giovane donna ridotta a sopravvivere tra paura, fame e violenza. È il quadro agghiacciante emerso a Sassari, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato con accuse pesantissime: sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti nei confronti di familiari e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è una ragazza di 25 anni, salvata dai carabinieri dopo un intervento spettacolare, con irruzione dalla finestra e il supporto dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

sassari sequestrata e torturata dal fidanzato per 10 giorni costretta a mangiare cibo dal pavimento

© Notizieaudaci.it - Sassari, sequestrata e torturata dal fidanzato per 10 giorni: costretta a mangiare cibo dal pavimento

Approfondimenti su Sassari Fidanzato

Sequestrata, torturata e stuprata per 10 giorni dal fidanzato, 25enne salvata dai carabinieri. Aggressore arrestato

Una ragazza di 25 anni è stata tenuta prigioniera, picchiata, torturata e stuprata per dieci giorni dal suo compagno.

Segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorni a Sassari

La polizia ha salvato una ragazza di 25 anni, tenuta segregata in casa per almeno dieci giorni dal suo fidanzato di 35 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sassari Fidanzato

Argomenti discussi: Sassari, 34enne arrestato per sequestro, tortura e violenze sulla compagna; Minacciato e costretto a consegnare 60 euro mentre è seduto su una panchina; Sequestra e tortura la fidanzata, 34enne arrestato a Sassari.

Sassari, donna segregata, stuprata e torturata per 10 giorni: arrestato il fidanzatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Sassari, donna segregata, stuprata e torturata per 10 giorni: arrestato il fidanzato ... tg24.sky.it

sassari sequestrata e torturataOrrore a Sassari, torturata e segregata per 10 giorni: arrestato il fidanzatoLa furia dell'aggressore si è spinta fino a farle assumere sedativi per abusare sessualmente di lei; la ragazza è stata anche rasata a zero ... cagliaripad.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.