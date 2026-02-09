Una giovane donna di Sassari è stata sequestrata e torturata dal suo fidanzato per dieci giorni. L’uomo l’ha tenuta prigioniera in casa, costringendola a mangiare cibo dal pavimento e a vivere tra continue minacce e violenze. La vittima è riuscita a scappare e ora si trova in ospedale, mentre gli investigatori stanno approfondendo il caso.

Cosa è successo a Sassari? Il sequestro della fidanzata durato dieci giorni. Un appartamento trasformato in una prigione domestica, un fidanzato diventato aguzzino, una giovane donna ridotta a sopravvivere tra paura, fame e violenza. È il quadro agghiacciante emerso a Sassari, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato con accuse pesantissime: sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti nei confronti di familiari e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è una ragazza di 25 anni, salvata dai carabinieri dopo un intervento spettacolare, con irruzione dalla finestra e il supporto dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sassari, sequestrata e torturata dal fidanzato per 10 giorni: costretta a mangiare cibo dal pavimento

Approfondimenti su Sassari Fidanzato

Una ragazza di 25 anni è stata tenuta prigioniera, picchiata, torturata e stuprata per dieci giorni dal suo compagno.

La polizia ha salvato una ragazza di 25 anni, tenuta segregata in casa per almeno dieci giorni dal suo fidanzato di 35 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sassari Fidanzato

Argomenti discussi: Sassari, 34enne arrestato per sequestro, tortura e violenze sulla compagna; Minacciato e costretto a consegnare 60 euro mentre è seduto su una panchina; Sequestra e tortura la fidanzata, 34enne arrestato a Sassari.

Sassari, donna segregata, stuprata e torturata per 10 giorni: arrestato il fidanzatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Sassari, donna segregata, stuprata e torturata per 10 giorni: arrestato il fidanzato ... tg24.sky.it

Orrore a Sassari, torturata e segregata per 10 giorni: arrestato il fidanzatoLa furia dell'aggressore si è spinta fino a farle assumere sedativi per abusare sessualmente di lei; la ragazza è stata anche rasata a zero ... cagliaripad.it

#Sassari. Sequestrata e picchiata per dieci giorni, costretta a mangiare cibo dal pavimento La ragazza ha raccontato ai militari, come riferito dagli stessi carabinieri, di essere stata minacciata più volte di essere sfigurata con dell’acido e costretta a bere cand facebook

Operazione antidroga a #Sassari: in manette due stranieri, sequestrate oltre cinquanta dosi di eroina e cocaina x.com