Sassari sequestra tortura e violenta la fidanzata per 10 giorni | arrestato

I carabinieri di Sassari hanno arrestato in flagranza un uomo di 34 anni, accusato di sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Un incubo che sarebbe durato almeno dieci giorni, tra violenze, minacce e sevizie. La vittima è una giovane di 25 anni, fidanzata dell'uomo, è stata trovata in stato di shock all'interno dell'abitazione.L'intervento è scattato nella tarda serata del 6 febbraio, dopo la chiamata al numero di emergenza 112 da parte della madre della ragazza, preoccupata perché non riusciva più a contattare la figlia e temeva che fosse trattenuta contro la sua volontà a casa del compagno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Una ragazza di 25 anni di Sassari è stata liberata dopo dieci giorni di prigionia.

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tenuto la fidanzata, di 25 anni, prigioniera per dieci giorni.

