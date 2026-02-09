Sequestra la fidanzata la violenta e le rasa i capelli | l'inferno durato 10 giorni a Sassari

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 25 anni di Sassari è stata liberata dopo dieci giorni di prigionia. Il suo fidanzato di 34 anni l’aveva sequestrata, l’aveva picchiata e le aveva rasato i capelli. La polizia è intervenuta e ha messo fine a questa situazione di violenza che durava ormai da più di una settimana. La giovane ora sta bene, mentre l’uomo è stato arrestato.

Una giovane di 25 anni di Sassari è stata liberata dopo dieci giorni di segregazione dal fidanzato 34enne. Durante la prigionia riceveva pochissimo cibo, spesso gettato a terra o calpestato, sarebbe stata minacciata, rasata e drogata per subire abusi sessuali.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Sassari Fidanzata

L’incredibile ovazione dei tifosi avversari per Paul Pogba: è la fine di un incubo durato 799 giorni

Afferrata per i capelli e molestata: 14enne scappa, l’aggressore rischia il linciaggio a Sassari

Un episodio di molestia nei confronti di una quattordicenne a Sassari ha scatenato una forte reazione della comunità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sassari Fidanzata

Argomenti discussi: Costringe la fidanzata a lasciare il lavoro, la picchia e la sequestra: la famiglia denuncia la scomparsa; Costringe la fidanzata a lasciare il lavoro, la picchia e la sequestra: la famiglia denuncia la scomparsa; Sequestra e tortura la fidanzata, 34enne arrestato a Sassari.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.