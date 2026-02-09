Sassari | segregata per 10 giorni dal fidanzato Che l’avrebbe torturata e stuprata Lui arrestato non ha risposto al gip

Una donna è stata tenuta in cattività dal suo fidanzato per oltre una settimana. Secondo le accuse, l’uomo l’ha picchiata, torturata e violentata durante tutto questo periodo. Ora l’uomo è stato arrestato, ma non ha risposto alle domande del gip. La vicenda ha scosso la città, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

SASSARI – Secondo l’accusa, l’ha tenuta segregata in casa per almeno 10 giorni, l’avrebbe picchiata, torturata, stuprata. Sono le accuse nei confronti di un 35enne di Sassari, fidanzato della vittima, una ragazza di 25 anni salvata venerdì notte dai carabinieri a Sassari. L’uomo, dopo l’arresto in flagranza, è comparso davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell’abitazione, la ragazza era in stato di choc, terrorizzata e ricoperta di lividi. Ha raccontato di essere stata vittima di insulti, botte, bruciature e anche di esser stata sfigurata con dell’acido. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

