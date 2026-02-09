Sassari 25enne sequestrata drogata con psicofarmaci torturata e violentata per 10 giorni arrestato fidanzato 34enne – VIDEO

La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni dopo aver scoperto che aveva sequestrato, drogato e torturato la sua fidanzata per dieci giorni. L’intervento è scattato nella notte del 6 febbraio, quando la madre della ragazza ha chiamato il 112, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la giovane in condizioni gravi, appena uscita da un incubo che durava ormai troppo. Ora il fidanzato è in manette, mentre la ragazza sta ricevendo le

