Sarri non ci sta | Lazio viva ma il 3-1 andava segnato Ora pace tra club e tifosi

Maurizio Sarri non nasconde il suo rammarico dopo il pareggio dell’1-1 tra Lazio e Juventus all’Allianz Stadium. Il tecnico biancoceleste sottolinea che la squadra ha avuto più occasioni per chiudere la partita, ma non è riuscita a farlo. Nonostante il risultato, Sarri si dice soddisfatto della prestazione, anche se la sua squadra avrebbe meritato di conquistare i tre punti. Ora, tra club e tifosi, si cerca di mettere da parte le tensioni e guardare avanti.

Un misto di soddisfazione per la prestazione e amarezza per il finale. Maurizio Sarri analizza con la consueta lucidità il 2-2 maturato all’Allianz Stadium, sottolineando come la sua Lazio abbia avuto più volte l’occasione di chiudere definitivamente i giochi prima del recupero. «Sul 2-0 la sensazione che fosse fatta non c’era, la Juve stava attaccando con vigore», ha ammesso il tecnico toscano ai microfoni di DAZN. «Il rammarico è aver avuto la palla del 3-1 a dieci e a cinque minuti dalla fine; era evidente che la Juventus potesse pareggiare se non la chiudi». Nonostante la beffa firmata Kalulu al 96?, Sarri preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno: «Fare un punto in questo stadio è sempre positivo.🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Lazio juventus

Lazio, preoccupano le condizioni di Maurizio Sarri, ricoverato oggi per un intervento al cuore.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

SARRI POST VERONA-LAZIO 0-1: MERITATO LA VITTORIA AL LIVELLO TECNICO E TERRITORIALE#football

Ultime notizie su Lazio juventus

Argomenti discussi: Lazio, Sarri: Sono come i tifosi. Vorrei sognare, ma ora non è possibile; Lazio, Sarri: Io sono come i tifosi: non devo per forza vincere, ma voglio sognare. E ora non possiamo...; Lazio, Sarri: Prima del mercato squadra più pronta. Romagnoli? Non è cambiato; Lazio da impazzire: Cataldi regala i tre punti a Sarri dopo 100 minuti tra rigori e proteste.

Sarri in conferenza: Basic quello che sta peggio, su Gila invece…Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, nel postpartita del match con la Juventus, ha parlato in conferenza stampa post gara e ha analizzato così la sfida dello Stadium: ecco le sue parole. Leggi anche ... lazionews.eu

Conferenza Sarri: Possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo carattereCi tenevamo a ricordare il giornalista Michele Haimovic che era una grande persona e un grande giornalista. Io ho fatto due anni insieme a Empoli e purtroppo è venuto a mancare ad un'età in cui nessun ... laziopress.it

Sarri è parso soddisfatto del pareggio in casa della Juventus e ha lanciato un chiaro messaggio sulle difficoltà della Lazio facebook

Maurizio Sarri commenta così il pareggio ottenuto dalla sua Lazio allo Stadium 1/3 x.com