Lazio preoccupa i tifosi l' intervento al cuore per Maurizio Sarri | come sta l' allenatore

Lazio, preoccupano le condizioni di Maurizio Sarri, ricoverato oggi per un intervento al cuore. L'operazione, programmata e non d’urgenza, è stata necessaria per trattare una fibrillazione atriale. Al momento, le sue condizioni sono stabili e sotto controllo. La squadra e i tifosi sperano in un rapido recupero, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Maurizio Sarri è stato operato al cuore nella giornata di oggi, lunedì 29 dicembre: fortunatamente per il tecnico biancoceleste non si è trattato di un intervento d'urgenza, bensì di uno programmato da tempo per risolvere un problema di fibrillazione atriale. A diffondere la notizia e a rassicurare i tifosi circa il buon esito dell'operazione è stato un comunicato ufficiale diramato dalla società biancoceleste nelle scorse ore. L'allenatore toscano, si legge nella nota, "è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA". L'intervento, al quale era presente anche il medico sociale dottor Italo Leo, è stato eseguito dal "professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lazio, preoccupa i tifosi l'intervento al cuore per Maurizio Sarri: come sta l'allenatore Leggi anche: Maurizio Sarri operato al cuore, tifosi preoccupati per l'allenatore della Lazio: «Fibrillazione atriale». Come sta Leggi anche: Maurizio Sarri operato al cuore: l’allenatore della Lazio sottoposto a un intervento per fibrillazione atriale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lazio, preoccupa i tifosi l'intervento al cuore per Maurizio Sarri: come sta l'allenatore - Il tecnico biancoceleste si è sottoposto a un'operazione programmata per risolvere un problema di fibrillazione atriale ... msn.com

Lazio, il tifo organizzato contro il silenzio stampa: l'intervento - VIDEO - Alcuni esponenti del tifo organizzato, intervenuti ai microfoni di Radio Laziale, hanno commentato il silenzio stampa della Lazio dopo l'Udinese ... lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri operato al cuore, tifosi preoccupati per l'allenatore della Lazio: «Fibrillazione atriale». Come sta - L'intervento si è svolto oggi 29 dicembre 2025 al Policlinico Tor Vergata. msn.com

Condivido preoccupazioni @CgilRomaelazio sull’ #occupazione nel #Lazio, dove il #lavoro è precario e discontinuo. Fine del #Pnrr e del #Giubileo richiedevano scelte coraggiose, non arrivate con manovra regionale. Ora serve discussione sullo #sviluppo la x.com

Lazio Napoli, Sarri ritrova il suo passato e... trema: le statistiche del tecnico dei biancocelesti contro i partenopei preoccupano! I dettagli - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.