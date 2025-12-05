Lazio-Milan Milinkovic-Savic esulta tra i tifosi e Sarri ammette | Lui e Luis Alberto ci farebbero comodo ma ormai sono abituati ad altre cifre
La Lazio batte il Milan agli ottavi di Coppa Italia per 1-0 grazie al gol di Mattia Zaccagni, lo elimina dalla Coppa Italia e riscatta la sconfitta di domenica scorsa proprio contro i rossoneri. Una partita che i biancocelesti hanno vinto sotto gli occhi di Sergej Milinkovic-Savic, calciatore che ha giocato con la Lazio tra il 2015 e il 2023, lasciando un gran ricordo tra i tifosi. Motivo per cui la curva della Lazio lo ha accolto con uno striscione emblematico: “In mezzo a noi perché uno di noi. Bentornato Sergej!”. Milinkovic-Savic – oggi in forza all’ Al Hilal di Simone Inzaghi – è stato accolto dai tifosi tra cori e striscioni, ma soprattutto ha seguito la partita proprio insieme a loro come testimoniano i tantissimi video apparsi sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
