Dopo il pareggio di San Siro, Maurizio Sarri si concede un sorriso stanco ma soddisfatto. Il tecnico biancoceleste ammette il rammarico per il terzo gol mancato, ma sottolinea che il punto conquistato contro la Juventus resta un risultato positivo. La sfida ha messo in evidenza il carattere della squadra e le occasioni sprecate, elementi che Sarri analizza senza drammi. La Lazio si conferma compatta e determinata, anche se c’è ancora spazio per migliorare in fase offensiva.

Il postpartita di Lazio–Juventus mette in luce una lettura della sfida centrata sul carattere del gruppo e sulle occasioni non sfruttate. Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN dall’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, tratteggiano una fotografia equilibrata tra rammarico e fiducia nel lavoro quotidiano svolto dalla squadra. La gara del 24° turno di serie a 202526 è stata combattuta: la Lazio ha imposto ritmo e pressioni, ma non è riuscita a chiudere i conti di fronte a un avversario che ha risposto con compattezza e mordente. Il pareggio finale è stato vissuto come una conferma della solidità del gruppo, pur rilevando margini di miglioramento in fase offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sarri: «Il terzo gol sprecato è un rammarico, ma il punto a San Siro resta un risultato positivo»

Maurizio Sarri commenta il pareggio tra Lazio e Juventus, arrivato con il punteggio di 2-2 nel 24° turno di Serie A.

Sarri commenta il pareggio tra Juventus e Lazio, sottolineando che sul 2-0 la partita non era chiusa.

