Sarri a DAZN | Sul 2-0 non sembrava chiusa la Juve stava attaccando con vigore Il rammarico è aver sprecato occasioni per il terzo gol
Sarri commenta il pareggio tra Juventus e Lazio, sottolineando che sul 2-0 la partita non era chiusa. Dice che la Juve stava ancora attaccando con vigore e che il vero rammarico è aver sprecato alcune occasioni per chiudere la partita con il terzo gol. Dopo il match allo Stadium, l’allenatore ha parlato dei momenti chiave e delle possibilità non sfruttate dai suoi.
Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Lazio, gara andata in scena stasera allo Stadium e terminata 2-2. Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Lazio 2-2. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RAMMARICO PER I GOL SPRECATI – «Non sembrava chiusa perché la Juventus stava attaccando con vigore. Il rammarico è aver sprecato duetre occasioni per il terzo gol. Il pareggio poteva arrivare, il rammarico è più dei gol sbagliati». UN PLAUSO AI RAGAZZI – «Quando fai 1 punto in questo Stadio è sempre un risultato positivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sarri a Dazn: «Rammarico per aver sprecato il terzo gol, ma quando fai un punto qui è sempre un risultato positivo. Sulla mancanza dei tifosi rispondo così»
Maurizio Sarri commenta il pareggio tra Lazio e Juventus, arrivato con il punteggio di 2-2 nel 24° turno di Serie A.
Lazio, Sarri: Rammarico per le occasioni sprecate, il clima squadra non è negativoMaurizio Sarri, allenatore della Lazio, analizza così ai microfoni di DAZN la sfida pareggiata 2-2 contro la Juventus: Sul 2-0 la sensazione. tuttomercatoweb.com
Juve-Lazio, Sarri: Speriamo che certe diatribe tra società e tifosi finiscanoLe parole dell'allenatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio del match direttamente dalla pancia dell'Allianz Stadium ... cittaceleste.it
