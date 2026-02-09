Sarri commenta il pareggio tra Juventus e Lazio, sottolineando che sul 2-0 la partita non era chiusa. Dice che la Juve stava ancora attaccando con vigore e che il vero rammarico è aver sprecato alcune occasioni per chiudere la partita con il terzo gol. Dopo il match allo Stadium, l’allenatore ha parlato dei momenti chiave e delle possibilità non sfruttate dai suoi.

Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Lazio, gara andata in scena stasera allo Stadium e terminata 2-2. Le sue dichiarazioni. RAMMARICO PER I GOL SPRECATI – «Non sembrava chiusa perché la Juventus stava attaccando con vigore. Il rammarico è aver sprecato duetre occasioni per il terzo gol. Il pareggio poteva arrivare, il rammarico è più dei gol sbagliati». UN PLAUSO AI RAGAZZI – «Quando fai 1 punto in questo Stadio è sempre un risultato positivo.

Sarri a DAZN: «Sul 2-0 non sembrava chiusa, la Juve stava attaccando con vigore. Il rammarico è aver sprecato occasioni per il terzo gol»

Maurizio Sarri commenta il pareggio tra Lazio e Juventus, arrivato con il punteggio di 2-2 nel 24° turno di Serie A.

