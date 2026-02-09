Maurizio Sarri commenta il pareggio tra Lazio e Juventus, arrivato con il punteggio di 2-2 nel 24° turno di Serie A. L’allenatore dei biancocelesti si dice rammaricato per aver sprecato il terzo gol, ma sottolinea che anche un punto in casa di questa squadra vale sempre qualcosa. Risponde anche alla mancanza dei tifosi, spiegando che la sua squadra si concentra sul campo e sui risultati, indipendentemente dal pubblico presente.

Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic» Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Pagelle Juve Lazio: Kalulu salva Spalletti, Isaksen indomabile. I VOTI Infortunio Gila, dopo Basic si ferma anche lui in Juve Lazio: doppia tegola per i biancocelesti! Galatasaray, Noa Lang è già Re: assist e magie per Osimhen. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sarri a Dazn: «Rammarico per aver sprecato il terzo gol, ma quando fai un punto qui è sempre un risultato positivo. Sulla mancanza dei tifosi rispondo così»

Approfondimenti su Lazio Juventus

Dopo il pareggio contro il Napoli, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la partita, sottolineando l’importanza dell’atteggiamento e considerando il risultato come giusto.

Il sopralluogo presso la caserma dei vigili a Canella ha evidenziato la necessità di interventi di manutenzione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lazio Juventus

Argomenti discussi: De Rossi e la battuta a Sarri sull’Olimpico vuoto: C’era più gente a Figline - Ostiamare…; De Rossi: - laroma24.it.

Lazio, Sarri: Rammarico per le occasioni sprecate, il clima squadra non è negativoMaurizio Sarri, allenatore della Lazio, analizza così ai microfoni di DAZN la sfida pareggiata 2-2 contro la Juventus: Sul 2-0 la sensazione. tuttomercatoweb.com

Juve-Lazio, Sarri: Speriamo che certe diatribe tra società e tifosi finiscanoLe parole dell'allenatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio del match direttamente dalla pancia dell'Allianz Stadium ... cittaceleste.it

#Sarri parla a DAZN Le parole pre #JuveLazio x.com

Juventus-Lazio, dove vederla in TV e probabili formazioni Tutto su Juventus-Lazio: orario, dove vederla in TV e streaming su DAZN e Sky. Le scelte di Sarri e Spalletti e il ritorno di Romagnoli. facebook