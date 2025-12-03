Regione Toscana | grana ce n’è | speriamo un finiscano prima delle promesse

La Regione Toscana ha tirato fuori il bilancio 2026, bello gonfio come il portafoglio di un turista giapponese prima di entra’ al Ponte Vecchio: 12 miliardi e 900 milioni, che – ci tengono a precisare – sono veri, mica le “partite di giro”, che invece son solo numerini piazzati lì per far scena, tipo le erbe nell’acquario. LA SANITÀ: 8 MILIARDI (+ 172 MILIONI DI “OH, VIA, SI METTE ANCHE QUESTI”) Il presidente Giani, col piglio di chi ha appena ritrovato dieci euro nel piumino, annuncia che la sanità si ciuccia il 65% del bilancio: 8 miliardi e 273 milioni. E già che non bastano, ce ne aggiungono altri 172 milioni “perché la sanità pubblica un si tocca!”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Regione Toscana: “grana ce n’è: speriamo un finiscano prima delle promesse”

