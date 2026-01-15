Sopralluogo alla caserma dei vigili Canella | Interverremo ma c' è rammarico sul tempo sprecato

Il sopralluogo presso la caserma dei vigili a Canella ha evidenziato la necessità di interventi di manutenzione. L’amministrazione ha confermato che, seppur si procederà con le opere, rimane il rammarico per il tempo e le risorse sprecate su un edificio ormai destinato alla dismissione. La situazione solleva questioni sulla gestione degli immobili pubblici e sull’efficienza delle risorse destinate alla manutenzione.

«Il rammarico è che dovremo intervenire destinando risorse a favore di un edificio che avrebbe già dovuto essere dismesso. L’iter per la nuova caserma è infatti iniziato nel 2018 ma ha incontrato peripezie e vicende burocratiche non dovute alla Provincia: a oggi il progetto è ancora nelle sue. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Sopralluogo sul cantiere della nuova Caserma Carabinieri a Vecchiano: "Presidio di legalità sul territorio"

Leggi anche: Via libera per la caserma dei vigili del fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sopralluogo nei centri estivi. Visita ai vigili - Centri estivi 2025, sopralluogo, ieri mattina, per la verifica del servizio offerto da parte dell’assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli. ilrestodelcarlino.it

Sopralluogo al cantiere dell’ex Caserma Salsa. Tutte le novità su un’opera strategica per giovani, studenti e start up. Guardate qui facebook