Sopralluogo alla caserma dei vigili Canella | Interverremo ma c' è rammarico sul tempo sprecato

Da padovaoggi.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sopralluogo presso la caserma dei vigili a Canella ha evidenziato la necessità di interventi di manutenzione. L’amministrazione ha confermato che, seppur si procederà con le opere, rimane il rammarico per il tempo e le risorse sprecate su un edificio ormai destinato alla dismissione. La situazione solleva questioni sulla gestione degli immobili pubblici e sull’efficienza delle risorse destinate alla manutenzione.

«Il rammarico è che dovremo intervenire destinando risorse a favore di un edificio che avrebbe già dovuto essere dismesso. L’iter per la nuova caserma è infatti iniziato nel 2018 ma ha incontrato peripezie e vicende burocratiche non dovute alla Provincia: a oggi il progetto è ancora nelle sue. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Sopralluogo sul cantiere della nuova Caserma Carabinieri a Vecchiano: "Presidio di legalità sul territorio"

Leggi anche: Via libera per la caserma dei vigili del fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sopralluogo nei centri estivi. Visita ai vigili - Centri estivi 2025, sopralluogo, ieri mattina, per la verifica del servizio offerto da parte dell’assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli. ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.