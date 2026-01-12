Chivu a Dazn | Mi prendo l’atteggiamento il pareggio è il risultato giusto ma ho un rammarico Sulla lotta scudetto vi dico questo
Dopo il pareggio contro il Napoli, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la partita, sottolineando l’importanza dell’atteggiamento e considerando il risultato come giusto. Tuttavia, ha espresso anche un rammarico rispetto all’esito. In vista della lotta scudetto, Chivu ha condiviso la sua opinione sulla prestazione della squadra e sulle prospettive future. Ecco le sue parole, analizzate nel contesto attuale del campionato.
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro il Napoli. Cristian Chivu, alla conclusione di Inter-Napoli, match valevole per 20esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SCONTRI DIRETTI – «Io parlo della partita, due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincerla. C’è il rammarico che siamo andati due volte in vantaggio, ma non è mai semplici quando affronti una squadra forte. Merito loro che ci hanno creduto fino in fondo». COSA PORTO A CASA DI BUONO – «L’atteggiamento, la voglia di andare sempre in avanti, a volte magari esagerando perché arrivavamo in ritardo sulla loro pressione. 🔗 Leggi su Internews24.com
