Smog Milano supera i limiti di Pm10 nell' aria | da domani attive le limitazioni su circolazione e riscaldamenti

Milano, Monza e Cremona superano per il secondo giorno consecutivo i limiti di Pm10 nell'aria, evidenziando una qualità dell'aria compromessa. Per fronteggiare questa situazione, da domani entreranno in vigore restrizioni sulla circolazione e sui riscaldamenti, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento e tutelare la salute pubblica.

Superato per il secondo giorno di fila il limite del livello di Pm10 nell'aria tra Milano, Monza e Cremona. Per questo, considerando anche le previsioni meteo dei prossimi giorni con tempo favorevole all'accumulo degli inquinanti, da domani - 12 dicembre - verranno attivate le misure temporanee. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

