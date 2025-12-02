Oltre 1,17 milioni di euro per la formazione professionale | Più occupabilità per i giovani
La Regione approva un investimento complessivo di 1,174 milioni di euro destinato al sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp), con l’obiettivo di sostenere la crescita dei percorsi attivati nel sistema duale e supportare quelli inseriti nelle filiere tecnologico-professionali (4+2). 🔗 Leggi su Genovatoday.it
