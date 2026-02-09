Saraya rivela perché ha saltato il Royal Rumble

Saraya spiega perché ha deciso di saltare il match di domenica. La wrestler britannica ha detto di aver preferito prendersi un momento di pausa, anche se ha comunque sostenuto i fan e condiviso alcuni video di allenamento sui social. La sua assenza ha sorpreso molti, ma lei ha chiarito che era una scelta personale per recuperare energie.

Nel contesto del Royal Rumble, Saraya riflette sul supporto dei fan, sui video di allenamento pubblicati online e sulle decisioni che potrebbero influire sul suo futuro nel wrestling. L'esito di questa riflessione evidenzia come l'affetto del pubblico possa riaccendere la discussione, nonostante gli elementi del passato e le controversie che hanno accompagnato la carriera. Il sostegno popolare ha sorpreso Saraya, che ammette di aver percepito una rinnovata fiducia nonostante l'allontanamento dalla WWE e le controversie passate. Molti spettatori avevano ipotizzato una presenza come numero trenta, ma l'ottimismo del pubblico è andato oltre ogni previsione.

