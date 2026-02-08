Perché Cody Rhodes non ha trionfato alla Royal Rumble

La WWE ha fatto discutere con le sue ultime mosse alla Royal Rumble, ma Cody Rhodes non ha conquistato la vittoria. I piani per WrestleMania 42 sono ancora in evoluzione, e questa volta le strategie sembrano puntare su altri nomi. Rhodes si è presentato con determinazione, ma alla fine non è riuscito a passare il turno. La federazione ha preferito altre scelte, lasciando il pubblico un po’ sorpreso.

Le recenti decisioni prese dalla WWE evidenziano un cambio di rotta riguardo alle scelte di protagonista per le sfide principali del prossimo grande evento. La vittoria nel Royal Rumble, una delle tappe fondamentali verso WrestleMania 42, ha visto il trionfo di Roman Reigns, che ha eliminato l’ultimo avversario, Gunther. Questo risultato apre nuove prospettive e modifica le aspettative sulle future possibilità dei wrestler coinvolti nel percorso verso il grande show. Dopo la recente definizione dei piani, si scopre che Cody Rhodes, attualmente coinvolto nel giro titolato di SmackDown, non dovrebbe più ambire alla vittoria nel Royal Rumble come ipotesi principale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Perché Cody Rhodes non ha trionfato alla Royal Rumble Approfondimenti su Royal Rumble Drew McIntyre spiega l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble: “Chiunque, tranne te” Drew McIntyre ha preso la parola dopo la Royal Rumble 2026 per spiegare il motivo del suo attacco a Cody Rhodes. Drew McIntyre spiega l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble: “Renderò la tua vita un inferno” Drew McIntyre si è preso qualche minuto per spiegare l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Royal Rumble Argomenti discussi: Drew McIntyre spiega l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble: Chiunque, tranne te; Cody Rhodes lancia un appello sincero alla WWE; Nessuna certezza sul match di Brock Lesnar a WrestleMania 42; WWE PLANET #1072 – ROYAL RUMBLE PREVIEW. La leggenda della WWE Drew McIntyre elogia Cody RhodesAppena tornato alla ribalta dopo aver riconquistato il titolo WWE, McIntyre ha affrontato il tema Rhodes in un´intervista che è sembrata onesta piuttosto che una mera performance. La domanda non gli è ... worldwrestling.it L'importante annuncio di Cody Rhodes in WWE potrebbe cambiare le sorti di WrestleMania 42Cody Rhodes, Jacob Fatu e Sami Zayn si sfidano per ottenere un posto nell'Elimination Chamber in vista di WrestleMania 42. worldwrestling.it Vorreste che fosse CODY RHODES a sfidare DREW McINTYRE a WrestleMania, oppure avete in mente un altro avversario per il corazziere scozzese facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.