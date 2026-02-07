Nei giorni prima della Royal Rumble, Paige aveva pubblicato diversi video mentre si allenava sul ring. I fan pensavano che potesse partecipare, ma alla fine è stata esclusa. La wrestler ha spiegato i motivi della sua assenza in un'intervista recente, mettendo fine alle speculazioni.

Nei giorni che hanno preceduto la Royal Rumble, Paige aveva diffuso una serie di video degli allenamenti sul ring, alimentando l’aspettativa dei fan di vederla entrare nel match femminile con il numero 30. La scelta della WWE di non includerla nel viaggio verso l’Arabia Saudita è stata spiegata come legata a dinamiche interne e a una valutazione della dirigenza, non a una mancata fiducia nell’atleta. Paige ha descritto una risposta fortemente polarizzata tra i fan: da un lato l’attesa e l’apprezzamento rimangono vivi, dall’altro la decisione di non partecipare è stata interpretata come una mancanza di opportunità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Paige rivela il motivo della sua esclusione Royal Rumble

Approfondimenti su Paige RoyalRumble

Seth Rollins non parteciperà alla Royal Rumble 2026 in Arabia Saudita.

#Royal-Rumble 2026 || Nessun ritorno di Chris Jericho al Royal Rumble 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Paige RoyalRumble

Motivo per cui Paige non è tornata al WWE Royal Rumble 2026Paige spiega la sua assenza dal Royal Rumble, sottolineando che la mancanza di contatti con la WWE ha alimentato voci su un possibile ritorno. worldwrestling.it

Seth Rollins è stato intervistato da Casey Buscher, ed è stato interrogato proprio sul misterioso attacco ai danni di Bron Breakker a #RoyalRumble. “Ve lo dico subito, la mia spalla non è a posto. Non posso sollevare nessuno sopra la mia testa e lanciarlo da q facebook

Le maglie dei vincitori delle Royal Rumble sono sul #WWEEuroshop! Falle tue euroshop.wwe.com/en/ x.com