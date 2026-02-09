Sarajevo riaperta indagine su ruolo italiano durante l’assedio | interrogato ottantenne per fatti del ’92-’96

Questa mattina a Sarajevo è ripartita l’indagine sul ruolo italiano durante l’assedio. Un uomo di ottant’anni è stato chiamato a rispondere di fatti accaduti tra il 1992 e il 1996. La sua testimonianza potrebbe riaccendere vecchie discussioni e riaprire ferite ancora aperte nel passato della città. La procura ha deciso di approfondire, cercando di fare luce su quanto accaduto in quei giorni difficili.

Sarajevo, l'Interrogatorio che Riapre le Ferite del Passato: Un Ottantenne nel Mirino della Giustizia. Sarajevo, oggi 9 febbraio 2026, è teatro di un evento che riporta alla luce ombre e silenzi di un conflitto che ha segnato profondamente la storia europea. L'interrogatorio di un cittadino italiano, di 80 anni, presso le autorità locali, riaccende i riflettori su episodi controversi avvenuti durante l'assedio della città, un periodo di violenza e distruzione che ha lasciato cicatrici indelebili. La vicenda, seppur ancora avvolta nel mistero, solleva interrogativi cruciali sulla giustizia transizionale e sulla responsabilità individuale in contesti bellici.

