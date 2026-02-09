Un ottantenne di Milano è stato ascoltato dalla polizia in relazione ai “cecchini del weekend” di Sarajevo. L’uomo, 80 anni, è sospettato di aver pagato le forze serbobosniache per sparare sui civili durante l’assedio della città. L’interrogatorio si è svolto ieri, nel tentativo di fare chiarezza su un caso che riaccende le ferite di uno dei conflitti più cruenti degli ultimi decenni.

L’uomo, un ex camionista residente in Friuli-Venezia Giulia (nordest), è sospettato dalla procura di Milano di “omicidio volontario continuato e aggravato da motivi abietti”, secondo l’agenzia di stampa Ansa. “Il mio cliente ha risposto a tutte le domande e ha ribadito la sua innocenza”, ha dichiarato il suo avvocato Giovanni Menegon al termine dell’interrogatorio. Contattata più volte dall’Afp, la procura di Milano non ha invece fornito informazioni. Nell’ottobre scorso la procura di Milano aveva aperto un’inchiesta contro ignoti “per identificare gli italiani che, tra il 1993 e il 1995, hanno pagato per giocare alla guerra e uccidere civili indifesi”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Ottantenne interrogato a Milano per il caso dei “cecchini del weekend” a Sarajevo

Un uomo di 80 anni, ex camionista, è stato ascoltato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti “cecchini del weekend” a Sarajevo.

