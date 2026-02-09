Cecchini a Sarajevo l' 80enne indagato nega tutto | Estraneo alle accuse

Un uomo di 80 anni, ex camionista, è finito sotto indagine a Milano con l’accusa di essere uno dei cecchini che presero di mira Sarajevo negli anni Novanta. L’uomo, che ha negato ogni coinvolgimento, si è presentato davanti ai pm e ha respinto le accuse, affermando di essere estraneo ai fatti. La sua posizione rimane ferma, ma le indagini continuano per chiarire la verità.

