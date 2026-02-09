Cecchini a Sarajevo l' 80enne indagato nega tutto | Estraneo alle accuse
Un uomo di 80 anni, ex camionista, è finito sotto indagine a Milano con l’accusa di essere uno dei cecchini che presero di mira Sarajevo negli anni Novanta. L’uomo, che ha negato ogni coinvolgimento, si è presentato davanti ai pm e ha respinto le accuse, affermando di essere estraneo ai fatti. La sua posizione rimane ferma, ma le indagini continuano per chiarire la verità.
L'80enne ex camionista indagato come uno dei presunti cecchini a Sarajevo negli anni Novanta ha negato il suo coinvolgimento rispondendo alle domande dei pm di Milano. “Non è vero” e lui, pare abbia sostenuto, non ci è nemmeno mai stato nella capitale della Bosnia-Erzegovina. “Estraneo alle.🔗 Leggi su Milanotoday.it
