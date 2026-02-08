Giuseppe Vegnaduzzo chi è l' 80enne ' cecchino a Sarajevo' | Ci andavo per lavoro Non ho paura si sgonfierà tutto

Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni di San Vito al Tagliamento, si definisce tranquillo. L’indagine per omicidio che lo riguarda non lo scuote: «Mi sento sereno. Nella vita ne ho passate tante e tutto si sgonfierà». L’uomo, conosciuto anche come il “cecchino a Sarajevo”, afferma di aver fatto quel lavoro per motivi di lavoro e non ha paura. Ora aspetta che tutto finisca.

«Mi sento tranquillo. Nella vita ne ho passate tante». Sembra sereno Giuseppe Vegnaduzzo, l'anziano di 80 anni di San Vito al Tagliamento (Pordenone) indagato per omicidio volontario continuato e aggravato da motivi abietti dalla Procura di Milano nell'inchiesta nata da un esposto secondo il quale, durante l'assedio di Sarajevo, c'erano dei 'turisti cecchini' che raggiungevano la capitale bosniaca per sparare, a pagamento, sugli abitanti. Cecchini a Sarajevo, chi sono i tre sospettati. Passaporti, documenti di viaggio e biglietti aerei Parla l'anziano indagato Eppure, l'anziano lunedì 9 febbraio sarà a Milano proprio per essere interrogato nell'ambito di quella inchiesta per la quale indaga il Ros dei carabinieri, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm Alessandro Gobbis. 🔗 Leggi su Leggo.it

L’80enne Giuseppe Vegnaduzzo è il primo indagato dalla Procura di Milano nel caso dei “safari umani” a Sarajevo.

Un ex camionista di 80 anni di San Vito al Tagliamento è finito sotto inchiesta.

