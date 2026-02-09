Sanzionato perché aveva messo il collare elettrico al suo cane Ma in Italia non è vietato usarlo e si compra ovunque

A Grosseto, una persona è stata multata perché ha usato un collare elettrico sul suo cane. La legge italiana non vieta l’uso di questo tipo di dispositivo, che si può comprare facilmente in negozio. La sanzione arriva dopo una segnalazione e apre ancora una volta il dibattito sulla tutela degli animali.

A Grosseto una persona è stata sanzionata per l'utilizzo del collare che provoca scosse elettriche sul cane. Ma la legge non lo vieta e se non ci fossero sentenze della Cassazione che hanno più volte punito chi ancora lo compra, trovarlo online è facilissimo. E l'assenza di divieto all'interno della recente Legge 82 del 2025 che ha inasprito le pene in caso di maltrattamento degli animali è una grande occasione mancata.🔗 Leggi su Fanpage.it

