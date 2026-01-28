Un cane randagio fa visita ogni giorno ad una tomba | ma è un mistero perché il defunto non era il suo padrone

Un cane randagio si aggira ogni giorno tra le tombe di un cimitero nel Kentucky, negli Stati Uniti. La cosa sorprendente è che il cane si ferma sempre davanti a una tomba, senza mai allontanarsi. Ma nessuno sa perché questo animale abbia scelto proprio quella tomba, dato che il defunto non era il suo padrone. La scena attira curiosi e passanti, ma nessuno riesce a spiegarsi il motivo di questo comportamento misterioso.

Un cane randagio è stato avvistato in un cimitero del nord del Kentucky, negli Usa, mentre vagava tra le tombe. L’animale ha attirato l’attenzione dello staff dato che, ogni giorno, si sedeva accanto alla stessa lapide, quella di Kenneth G. Bramel. Inizialmente, le persone hanno ipotizzato che il cane si sedesse proprio accanto a quella tomba perché il defunto era il suo proprietario. Di fronte all’insolita situazione, qualcuno ha deciso di contattare Rick Buttery, direttore del rifugio e agente di controllo del Mason County Animal Shelter. L’ente ha scritto su Facebook: “L’animale si reca alla stessa tomba ogni giorno, vorremmo sapere se qualcuno lo conosce”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

