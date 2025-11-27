Il mio cane Lobo aveva il microchip ma è sparito nel nulla perché? Ho aperto 2 forum per aiutare gli altri padroni devastati come me

Nel 2017 Lobo, «un Australian Shepherd di 3 anni» è scappato dalla casa a Civitavecchia (Roma) dove viveva con i genitori di Monica Volpi. «Lui stava in casa, era in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Il mio cane Lobo aveva il microchip ma è sparito nel nulla, perché? Ho aperto 2 forum per aiutare gli altri padroni devastati come me»

