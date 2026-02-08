Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche | Insulti e minacce alla mia famiglia Il termine fascista non dovrebbe esistere più Io non odio nessuno

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo 2026. La sua scelta arriva dopo le polemiche e le minacce ricevute, in particolare alla sua famiglia. L’attore ha spiegato di aver ricevuto insulti e si è sentito minacciato, tanto da decidere di ritirarsi. Pucci ha anche detto che il termine fascista non dovrebbe più essere usato e ha chiarito di non odiare nessuno. La sua presenza come co-conduttore alla terza serata si ferma qui.

