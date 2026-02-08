Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche | Insulti e minacce alla mia famiglia Il termine fascista non dovrebbe esistere più Io non odio nessuno
Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo 2026. La sua scelta arriva dopo le polemiche e le minacce ricevute, in particolare alla sua famiglia. L’attore ha spiegato di aver ricevuto insulti e si è sentito minacciato, tanto da decidere di ritirarsi. Pucci ha anche detto che il termine fascista non dovrebbe più essere usato e ha chiarito di non odiare nessuno. La sua presenza come co-conduttore alla terza serata si ferma qui.
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!", dice, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Di qui la scelta del «passo indietro», ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più", afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Argomenti discussi: Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, i social in rivolta: Fascista, razzista e omofobo; Sanremo, Pd all’attacco su Pucci: È un fascista e un omofobo, la Rai chiarisca subito; Andrea Pucci, la foto nudo e la replica di Conti: Sanremo sto arrivando; Pucci rinuncia a Sanremo, 'termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno'.
