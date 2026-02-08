Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026. La scelta arriva dopo le polemiche scoppiate con insulti e minacce rivolte anche alla sua famiglia. L’attore e comico ha spiegato di aver trovato pesante il clima di odio e di aver preferito fare un passo indietro. Pucci ha anche commentato il termine “fascista”, dicendo che non dovrebbe più esistere. La sua decisione ha sorpreso molti, soprattutto dopo l’annuncio come co-conduttore della terza serata.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!", dice, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Di qui la scelta del «passo indietro», ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più", afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: «Insulti e minacce alla mia famiglia. Il termine fascista non dovrebbe esistere più. Io non odio nessuno»

Approfondimenti su Andrea Pucci

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo dopo le polemiche.

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Andrea Pucci

Argomenti discussi: Andrea Pucci, la foto nudo e la replica di Conti: Sanremo sto arrivando; Alberto Ravagnani/ Sacerdozio non è un palcoscenico e i fedeli non sono follower riducibili all’applausometro; Carlo Conti annuncia Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026 insieme a Lillo.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: «Insulti e minacce alla mia famiglia. Io fascista? non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli ... ilmessaggero.it

Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereAndrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha annunciato la scelta di fare un passo indietro dopo le polemiche legate alla sua presenza ... fanpage.it

Il politicamente corretto colpisce ancora. Stavolta nel mirino finisce Andrea Pucci, annunciato come co-conduttore di Sanremo. Basta l’annuncio e parte l’indignazione: per qualcuno non sarebbe “adatto”, perché etichettato, perché non conforme. Chi si riempie facebook

Codacons interviene sulla presenza di Andrea Pucci a #Sanremo2026: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare a Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofob x.com