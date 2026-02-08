Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia | il caso diventa politico

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare alla co-conduzione di una serata a Sanremo 2026. La sua scelta ha attirato l’attenzione e ha scatenato discussioni che ora coinvolgono anche i livelli politici. La decisione del comico ha sorpreso molti, e sui social si moltiplicano le reazioni. La polemica non si ferma, e il caso sembra destinato a continuare a far parlare nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di una serata a Sanremo 2026 e il caso diventa politico. La prima a intervenire sul passo indietro del comico è la premier Giorgia Meloni. La decisione di Pucci L'annuncio del nome di Pucci aveva da subito suscitato polemiche, che poi si sono amplificate via social. Per questo il.

